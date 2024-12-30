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В Южной Корее проверят все Boeing 737-800

В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 06:48
В Южной Корее проверят все Boeing 737-800

Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после крушения самолета в аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Рёнхап".

По данным журналистов, в рамках проверки специалисты изучат системы технического обслуживания самолетов. Мера затронет авиакомпании Южной Кореи, уточнило агентство.

Ранее оно сообщало, что еще у одного самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, в результате чего он вернулся в аэропорт вылета.

Напомним, что Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря. При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось нескольким людям, которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

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