В Южной Корее прошел марш в поддержку экс-президента

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Тысячи сторонников отстраненной от власти экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции, вышли на марш в Сеуле в ее поддержку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Демонстранты несли флаги страны и плакаты с призывами освободить Пак Кын Хе. Они также призывали к отставке избранного в мае президента Мун Чже Ина.

Отмечается, количество участников акции составило около восемь тысяч человек.

Пак Кын Хе арестовали в марте по обвинению в коррупции. Как ожидается, приговор экс-президенту вынесут в середине октября этого года.