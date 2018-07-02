В Южной Корее прокуроры выдали ордер на арест главы Korean Air

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест председателя совета директоров авиакомпании Korean Air Чо Ян Хо. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap.

По его информации, Чо Ян Хо обвиняется в хищении средств авиакомпании на сумму до $18 млн, а также в уклонении от налогов на сумму до $45 млн. Прокуроры также считают, что глава авиакомпании скрывал свои зарубежные активы, сумма которых составляет около $1 млн. Бизнесмена также подозревают в оплате услуг адвоката для своей семьи за счет компании. До последнего времени Чо Ян Хо отвергал все подозрения в свой адрес. В прошлом году суд отказал в выдаче ордера на его арест.

В 2014 году в Южной Корее разразился скандал вокруг Чо Хён - дочери Чо Ян Хо. Она обвинялась в неподобающем поведении на борту пассажирского лайнера Korean Air. Чо Хён устроила скандал из-за того, что стюардесса подала ей орешки в упаковке, а не на тарелочке. Затем дочь бизнесмена распорядилась, чтобы самолет, отправлявшийся из Сеула в Нью-Йорк, отложил взлет, а старший бортпроводник был снят с рейса.

После того, как о скандале стало известно, дочь главы авиакомпании попала под суд и была приговорена к году тюремного заключения.