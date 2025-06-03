Инаугурация нового президента Южной Кореи может состояться 4 июня

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Гон Хи проголосовали на выборах нового главы государства.

Инаугурация нового президента Южной Кореи, вероятно, пройдет 4 июня - на следующий день после основного дня голосования.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Центризбирком может собраться на пленарное заседание утром 3 июня для утверждения результатов голосования. Через несколько часов после этого на территории Национального собрания состоится церемония инаугурации, но "детали могут быть пересмотрены".

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации, скорее всего, пройдет в укороченном формате - могут быть пропущены некоторые ее традиционное элементы, например, артиллерийский салют и смотры военного оркестра и почетного караула.

Явка на президентских выборах, включая досрочное голосование и основной день, достигла 62,1%. Досрочный этап голосования состоялся 29-30 мая, тогда на участки пришли 34,74% (15,4 млн из примерно 44,3 млн избирателей). Всего вместе с основным днем голосования в выборах приняли участие свыше 27 млн избирателей. Фаворитом нынешних выборов считается бывший председатель Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён.

07.55

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Гон Хи проголосовали на выборах нового главы государства.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Нынешние внеочередные выборы проходят из-за того, что Конституционный суд отрешил Юн Сок Ёля от власти 4 апреля. Экс-президент и его жена проголосовали на участке на юге Сеула.

Юн Сок Ёль не реагировал на вопросы репортеров. Он выступает в качестве обвиняемого в уголовном деле о мятеже, которое было заведено из-за событий военного положения 3-4 декабря 2024 года.

По последним данным, явка в основной день голосования 3 июня достигла 18,3%. Это 8,1 млн человек из 44,3 млн избирателей. В период досрочного голосования 29-30 мая явка составила 34,74%. Ведущие кандидаты в президенты проголосовали на этапе досрочного голосования. Фаворитом выборов считается бывший председатель Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён. Согласно последним опросам общественного мнения, он опережал своих соперников как минимум на 10 процентных пунктов.