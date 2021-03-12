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В Южной Корее продлили жесткий режим социального дистанцирования

В Южной Корее продлили жесткий режим социального дистанцирования Действующие в Республике Корея меры социального дистанцирования продлены еще на две недели, поскольку очаги вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 периодически возникают в разных регионах страны.
Другие страны
12 марта 2021 г. 08:00
В Южной Корее продлили жесткий режим социального дистанцирования

Действующие в Республике Корея меры социального дистанцирования продлены еще на две недели, поскольку очаги вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 периодически возникают в разных регионах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн, выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По его словам, на территории столичного региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, сохранится второй уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах - уровень 1,5. Продолжат действовать запрет на собрания с участием более четырех человек и ограничения на работу предприятий общественного питания.

Ограничения продлены на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки в стране зарегистрированы 488 новых случаев COVID-19. Данный показатель является самым высоким за последние три недели, с 19 февраля, когда было подтверждено 561 заражение. Показатель выше 400 держится четвертый день подряд.

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