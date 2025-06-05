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В Южной Корее приняты законы о расследовании обвинений против экс-президента и его супруги

В Южной Корее приняты законы о расследовании обвинений против экс-президента и его супруги Национальная ассамблея Южной Кореи в четверг утвердило два законопроекта о расследовании обвинений в адрес семьи бывшего президента страны Юн Сок Ёля.
Другие страны
5 июня 2025 г. 11:36
В Южной Корее приняты законы о расследовании обвинений против экс-президента и его супруги

Национальная ассамблея Южной Кореи в четверг утвердило два законопроекта о расследовании обвинений в адрес семьи бывшего президента страны Юн Сок Ёля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, первый законопроект связан с назначением постоянного специального прокурору.

Он будет расследовать 11 обвинений в отношении экс-президента, включая попытку госпереворота в ходе объявления в стране чрезвычайного положения.

Законопроект был одобрен 194 депутатами. Против проголосовали трое, а один воздержался.

Второй документ касается расследования обвинений против бывшей первой леди Ким Кон Хи, подозреваемой в манипулировании ценами на акции и принятии дорогих подарков, в том числе сумки люксового бренда.

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