В Южной Корее приняты законы о расследовании обвинений против экс-президента и его супруги

Национальная ассамблея Южной Кореи в четверг утвердило два законопроекта о расследовании обвинений в адрес семьи бывшего президента страны Юн Сок Ёля.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, первый законопроект связан с назначением постоянного специального прокурору.
Он будет расследовать 11 обвинений в отношении экс-президента, включая попытку госпереворота в ходе объявления в стране чрезвычайного положения.
Законопроект был одобрен 194 депутатами. Против проголосовали трое, а один воздержался.
Второй документ касается расследования обвинений против бывшей первой леди Ким Кон Хи, подозреваемой в манипулировании ценами на акции и принятии дорогих подарков, в том числе сумки люксового бренда.