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    ​В Южной Корее потерпел крушение вертолет

    Причины аварии в данный момент устанавливаются

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Задействованный для тушения лесных пожаров вертолет потерпел крушение в гористой местности на юго-западе Республики Корея, погиб пилот, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По сообщениям СМИ, 61-летний пилот был единственным, кто находился на борту машины. Причины аварии в данный момент устанавливаются, однако сообщается, что место крушения было окутано туманом. Инцидент произошел в провинции Чолла-Пукто в 260 км к юго-западу от Сеула.

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