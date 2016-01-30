​В Южной Корее потерпел крушение вертолет

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Задействованный для тушения лесных пожаров вертолет потерпел крушение в гористой местности на юго-западе Республики Корея, погиб пилот, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщениям СМИ, 61-летний пилот был единственным, кто находился на борту машины. Причины аварии в данный момент устанавливаются, однако сообщается, что место крушения было окутано туманом. Инцидент произошел в провинции Чолла-Пукто в 260 км к юго-западу от Сеула.