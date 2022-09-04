В Южной Корее подтвердили второй случай заражения человека оспой обезьян

Второй случай заболевания человека оспой обезьян был выявлен на территории Республики Корея.
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Пациент 18 августа вернулся из поездки в Европу, 28 августа он начал ощущать недомогание. 30 августа обратился в больницу. 1 сентября медики стали подозревать, что человек болен оспой обезьян. Позднее это предположение было подтверждено результатами тестирования.
"Было подтверждено, что результат теста был положительным, пациент стал вторым в стране, кому был поставлен такой диагноз", - сказано на сайте управления.
Заболевший помещен в изоляцию в больнице и проходит там лечение. Первый случай заболевания оспой обезьян на территории Республики Корея был зафиксирован в июне. Спустя месяц он был выписан из больницы.