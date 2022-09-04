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В Южной Корее подтвердили второй случай заражения человека оспой обезьян

В Южной Корее подтвердили второй случай заражения человека оспой обезьян Второй случай заболевания человека оспой обезьян был выявлен на территории Республики Корея.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 03:42
В Южной Корее подтвердили второй случай заражения человека оспой обезьян

Второй случай заболевания человека оспой обезьян был выявлен на территории Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.

Пациент 18 августа вернулся из поездки в Европу, 28 августа он начал ощущать недомогание. 30 августа обратился в больницу. 1 сентября медики стали подозревать, что человек болен оспой обезьян. Позднее это предположение было подтверждено результатами тестирования.

"Было подтверждено, что результат теста был положительным, пациент стал вторым в стране, кому был поставлен такой диагноз", - сказано на сайте управления.

Заболевший помещен в изоляцию в больнице и проходит там лечение. Первый случай заболевания оспой обезьян на территории Республики Корея был зафиксирован в июне. Спустя месяц он был выписан из больницы.

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