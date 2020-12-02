В Южной Корее подтвердили вспышку птичьего гриппа на второй птицеферме

Вирус штамма H5N8 обнаружен на птицефабрике в городе Сандж

Власти Республики Корея подтвердили cегодня новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Южной Кореи.

Вирус штамма H5N8 обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.

28 ноября власти страны подтвердили первый в этом году случай вспышки высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы. Вирус штамма H5N8 обнаружен на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в 290 км к югу от Сеула. Тогда в превентивных целях были уничтожены все 19 тыс. уток, а в соседних птицеводческих хозяйствах - 290 тыс. цыплят и 100 тыс. уток.

До этого все случаи обнаружения на территории страны высокопатогенного штамма H5N8 были связаны с дикими птицами.