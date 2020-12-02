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В Южной Корее подтвердили вспышку птичьего гриппа на второй птицеферме

В Южной Корее подтвердили вспышку птичьего гриппа на второй птицеферме Вирус штамма H5N8 обнаружен на птицефабрике в городе Сандж
Другие страны
2 декабря 2020 г. 09:13
В Южной Корее подтвердили вспышку птичьего гриппа на второй птицеферме

Власти Республики Корея подтвердили cегодня новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Южной Кореи.

Вирус штамма H5N8 обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.

28 ноября власти страны подтвердили первый в этом году случай вспышки высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы. Вирус штамма H5N8 обнаружен на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в 290 км к югу от Сеула. Тогда в превентивных целях были уничтожены все 19 тыс. уток, а в соседних птицеводческих хозяйствах - 290 тыс. цыплят и 100 тыс. уток.

До этого все случаи обнаружения на территории страны высокопатогенного штамма H5N8 были связаны с дикими птицами.

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Версия на английском языке South Korea confirms outbreak of avian flu in another poultry farm

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