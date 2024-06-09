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В Южной Корее ожидается забастовка ассоциации врачей

В Южной Корее ожидается забастовка ассоциации врачей Корейская медицинская ассоциация планирует организовать забастовку и митинг 18 июня, чтобы показать солидарность с врачами-интернами из-за увеличения правительством квот в медицинских вузах.
Другие страны
9 июня 2024 г. 19:29
В Южной Корее ожидается забастовка ассоциации врачей

Корейская медицинская ассоциация планирует организовать забастовку и митинг 18 июня, чтобы показать солидарность с врачами-интернами из-за увеличения правительством квот в медицинских вузах.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, глава ассоциации Лим Хён Тхэк подверг критике план правительства по увеличению квот в медицинских вузах и заявил, что это не решит проблем с нехваткой специалистов в ряде областей и разрушит медицинскую систему страны.

Около 90% или примерно 12 тыс. интернов и ординаторов по всей стране не выходят на работу с 20 февраля. Ранее совет ректоров южнокорейских вузов одобрил увеличение квот на 1500 мест впервые за 27 лет. На данный момент квота на всю страну составляет 3 058.

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