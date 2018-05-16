В Южной Корее ответили на отказ КНДР от встречи на высоком уровне

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи выразили сожаление из-за отказа КНДР от проведения встречи на высоком уровне в приграничном пункте. Пханмунджом 16 мая.

Об этом говорится в заявлении Министерства объединения Республики Корея. «Вызывает сожаление односторонний шаг Севера по отсрочке межкорейских переговоров на высоком уровне из-за ежегодных учений Южной Кореи и США», — цитирует заявление «Рёнхап». Также в заявлении говорится, что отказ КНДР от переговоров не соответствует духу и цели соглашений, достигнутых между лидерами двух стран.