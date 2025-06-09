В Южной Корее отложили разбирательства в отношении президента

Высокий суд Сеула отложил разбирательства в отношении президента Ли Чжэ Мёна по делу о якобы нарушении закона о выборных должностях на неопределенный срок.

Высокий суд Сеула отложил разбирательства в отношении президента Ли Чжэ Мёна по делу о якобы нарушении закона о выборных должностях на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Апелляционный суд отменил заседание по этому делу, запланированное на 18 июня, но не назначил новую дату. Судьи сослались на 84-ю статью конституции, согласно которой действующего президента нельзя преследовать по уголовным делам, за исключением обвинений в госизмене и мятеже.

В ноябре 2024 года окружной суд приговорил Ли Чжэ Мёна к условному сроку по делу о нарушении закона о выборных государственных должностях. Суд пришел к выводу, что во время предвыборной кампании в 2021 году он сделал несколько ложных заявлений, в частности сказал, что не знал человека, оказавшегося в центре коррупционного скандала. 26 марта Высокий суд Сеула - суд второй инстанции - отменил это решение, оправдав политика.

Но уже 1 мая Верховный суд Республики Корея не согласился с оправдательным вердиктом, вернув дело в суд второй инстанции. Первоначально повторное слушание ожидалось 15 мая, но на фоне призывов представителей на тот момент оппозиционной партии суд перенес слушания на период после выборов - на 18 июня, чтобы гарантировать справедливые условия для проведения избирательной кампании.