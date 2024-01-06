В Южной Корее обещали принять военные меры в ответ на угрозы КНДР

Вооруженные силы Республики Корея примут меры военного характера, если КНДР продолжит угрожать южнокорейскому населению.

Вооруженные силы Республики Корея примут меры военного характера, если КНДР продолжит угрожать южнокорейскому населению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так в Комитете начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея прокомментировали артиллерийские стрельбы КНДР, состоявшиеся 6 января.

"Продолжающиеся артиллерийские стрельбы Северной Кореи в районах, где запрещены враждебные действия, вызывают рост напряженности и угрожают миру на Корейском полуострове. Если Северная Корея продолжит угрожать нашему населению артиллерийскими стрельбами внутри районов, где это запрещено, заявляя о полном коллапсе соглашения от 19 сентября 2018 года, то наши вооруженные силы тоже примут необходимые военные меры", - привело агентство Yonhap заявление военных Южной Кореи.

5 января, в Комитете сообщили, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море.