В Южной Корее обещали принять военные меры в ответ на угрозы КНДР

Вооруженные силы Республики Корея примут меры военного характера, если КНДР продолжит угрожать южнокорейскому населению.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так в Комитете начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея прокомментировали артиллерийские стрельбы КНДР, состоявшиеся 6 января.
"Продолжающиеся артиллерийские стрельбы Северной Кореи в районах, где запрещены враждебные действия, вызывают рост напряженности и угрожают миру на Корейском полуострове. Если Северная Корея продолжит угрожать нашему населению артиллерийскими стрельбами внутри районов, где это запрещено, заявляя о полном коллапсе соглашения от 19 сентября 2018 года, то наши вооруженные силы тоже примут необходимые военные меры", - привело агентство Yonhap заявление военных Южной Кореи.
5 января, в Комитете сообщили, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море.