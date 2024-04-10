В Южной Корее начался основной день парламентских выборов

Основной день голосования на парламентских выборах проходит в Республике Корея.

Основной день голосования на парламентских выборах проходит в Республике Корея.

Как передает Report, политические партии борются за 300 мандатов в Национальном собрании (однопалатный парламент) на фоне рекордной явки на предварительном голосовании.

254 парламентских места распределяются по одномандатным округам, 46 мандатов будут отданы в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Срок депутатского мандата составляет 4 года. По всей стране с 06:00 до 18:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 бакинское) будет открыто 14,2 тыс. избирательных участков.

Правом голоса обладают около 44,2 млн человек, в Южной Корее насчитывается примерно 52 млн жителей. Двухдневное досрочное голосование состоялось 5-6 апреля, тогда проголосовали около 31,2% избирателей (13,8 млн человек), что стало рекордом с момента введения системы в 2014 году. На прошлых парламентских выборах в 2020 году явка на предварительном голосовании составила 26,6%.

В первый день досрочного голосования избирательные участки посетили президент Юн Сок Ёль, лидеры двух ведущих партий - Ли Чжэ Мён от оппозиционной Демократической партии "Тобуро" и Хан Дон Хун от правящей "Гражданской силы".