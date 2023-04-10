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В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны "Хваран"

В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны "Хваран" Военные Республики Корея начали на юго-востоке страны комплексные учения по защите мирного населения "Хваран", которые проводятся совместно с региональными органами власти, полицией, экстренными службами.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 08:58
В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны Хваран

Военные Республики Корея начали на юго-востоке страны комплексные учения по защите мирного населения "Хваран", которые проводятся совместно с региональными органами власти, полицией, экстренными службами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Тренировки начались в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, они продлятся пять дней. Учения "Хваран" также пройдут в других регионах страны поэтапно до октября. Как отметили в Комитете начальников штабов, в 2023 году масштаб тренировок будет обычным - во время пандемии они проводились по сокращенной программе или в "устном формате".

Учения "Хваран" посвящены отработке действий по защите населения в военное и мирное время. В них участвуют представители общественности, местных властей, армии, полиции и экстренных служб с целью обеспечения "полной готовности" в сфере безопасности. В этот раз на фоне ракетно-ядерной угрозы КНДР планируется отработка действий гражданской обороны при воздушной тревоге и учебная эвакуация, а также совместное реагирование властей и армии на киберугрозы. Кроме того, проведут контртеррористические учения.

Штаб интегрированной обороны, состоящий из экспертов, даст оценку действиям региональных властей, армии, полиции, государственных ведомств.

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