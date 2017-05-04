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    В Южной Корее на пост главы государства претендуют 13 человек

    Началось досрочное голосование на выборах президента

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента. К девяти утра по местному времени  около 600 тыс. жителей отдали свой голос за одного из кандидатов, сообщает Report со ссылкой на Yonhap.

    Президентские выборы в стране намечены на девятое мая. На пост главы государства претендуют 13 человек, в качестве наиболее вероятных кандидатов участники опроса называют Мун Чжэ Ина от Демократической партии (42,4%), Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, за них свой голос отдали не более 18,6% респондентов.

    По данным СМИ, избиратели смогут принять участие в досрочном голосовании до вечера пятницы.

    Напомним, президентские полномочия экс-главы государства Пак Кын Хе были приостановлены в декабре на фоне громкого коррупционного скандала с участием ее близкой подруги. 10 марта Конституционный суд утвердил импичмент Пак Кын Хе.

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