В Южной Корее могут исключить COVID-19 из списка наиболее опасных заболеваний

Правительство Республики Корея примет решение об изменении классификации COVID-19 в качестве наиболее опасного инфекционного заболевания, исходя из эпидемиологической ситуации.

Правительство Республики Корея примет решение об изменении классификации COVID-19 в качестве наиболее опасного инфекционного заболевания, исходя из эпидемиологической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём на совещании в Сеуле, передает телеканал KBS.

В настоящий момент COVID-19 в южнокорейской классификации относится к первой категории, в которую включены наиболее опасные инфекционные заболевания. Правительство рассматривает возможность его перевода во вторую категорию, в которую входят такие заболевания как туберкулез, корь и другие. В этом случае обязательный карантин заразившихся коронавирусом может быть отменен или сокращен.

По словам премьер-министра, в Южной Корее планируется постепенно сокращать количество центров лечения COVID-19 и мест в больницах, предназначенных для тяжелых больных, в связи со снижением их загрузки. Кроме того, со следующей недели в государственных поликлиниках прекратят проведение экспресс-тестов на COVID-19.

Премьер отметил, что с начала апреля замедление темпов распространения омикрон-варианта коронавируса становится более явным, а система здравоохранения функционирует в штатном режиме. Вместе с тем Ким Бу Гём заявил, что "расслабляться пока рано, поскольку продолжается рост числа заразившихся в возрастной категории старше 60 лет, а среднесуточное количество тяжелых пациентов превышает тысячу человек". Глава правительства в этой связи призвал уделить особое внимание контролю за ситуацией в домах престарелых и пансионатах длительного ухода.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 7 апреля в стране подтверждены 205 тыс. новых случаев COVID-19 - на 19 тыс. меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших с начала пандемии приблизилось к 15 млн человек. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли 373 человека. Общее число смертей с начала пандемии составляет 18 754 человека, а коэффициент смертности - 0,13%.