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В Южной Корее ливни унесли жизни 12 человек

В Южной Корее ливни унесли жизни 12 человек Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея проливными дождями, составило за четыре дня 12 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести, семь получили ранения
Другие страны
4 августа 2020 г. 07:07
В Южной Корее ливни унесли жизни 12 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея проливными дождями, составило за четыре дня 12 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести, семь получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

В число погибших входят один житель Сеула, семь жителей провинции Кёнгидо и четыре жителя провинции Чхунчхон-Пукто.

В стране повреждены более 600 жилых домов, затоплены более 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Эвакуированы более тысячи человек.

Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации с 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. В Сеуле частично перекрыто движение по скоростным шоссе и мостам через реку Ханган.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada 12 nəfər leysan yağışların qurbanı olub

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