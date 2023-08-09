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В Южной Корее из-за шторма отменили десятки авиарейсов

В Южной Корее из-за шторма отменили десятки авиарейсов Сильные ливни обрушились на ряд районов Южной Кореи, что привело к отмене десятков авиарейсов.
Другие страны
9 августа 2023 г. 12:50
В Южной Корее из-за шторма отменили десятки авиарейсов

Сильные ливни обрушились на ряд районов Южной Кореи, что привело к отмене десятков авиарейсов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают южнокорейские СМИ.

По состоянию на утро среды, отменено 144 рейса на остров Чеджудо и в обратном направлении. Кроме того, прекращена работа паромных переправ, связывающих этот остров с материковой частью страны.

Метеорологи сообщают, что максимальная скорость ветра в районе Чеджудо ночью составляла 86 км/ч. По прогнозам синоптиков, шторм "Ханун" принесет до 40 см осадков в южные и восточные районы страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал региональные власти принимать меры предосторожности и при необходимости производить эвакуацию жителей.

На прошлой неделе шторм "Ханун" привел к гибели двух человек в Японии.

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