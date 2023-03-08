В Южной Корее грузовик въехал в толпу

В уезде Сунчхан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу людей. В результате аварии погибли 3 человека, 17 госпитализированы, в том числе 5 человек - с серьезными травмами.

В уезде Сунчхан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу людей. В результате аварии погибли 3 человека, 17 госпитализированы, в том числе 5 человек - с серьезными травмами.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этомсообщает агентства Рёнхап.

По информации агентства, однотонный грузовик, перевозивший удобрения, въехал в толпу людей около здания сельскохозяйственного кооператива. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени, люди стояли в очереди для того, чтобы проголосовать в выборах главы кооператива.

Как сообщили агентству в больнице Сунчхана, количество жертв может возрасти, потому что большинство пострадавших — пожилые люди.

74-летнего водителя грузовика арестовала полиция. Как выяснило «Рёнхап», водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза.