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В Южной Корее грузовик въехал в толпу

В Южной Корее грузовик въехал в толпу В уезде Сунчхан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу людей. В результате аварии погибли 3 человека, 17 госпитализированы, в том числе 5 человек - с серьезными травмами.
Другие страны
8 марта 2023 г. 10:36
В Южной Корее грузовик въехал в толпу

В уезде Сунчхан в Южной Корее небольшой грузовик протаранил толпу людей. В результате аварии погибли 3 человека, 17 госпитализированы, в том числе 5 человек - с серьезными травмами.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этомсообщает агентства Рёнхап.

По информации агентства, однотонный грузовик, перевозивший удобрения, въехал в толпу людей около здания сельскохозяйственного кооператива. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени, люди стояли в очереди для того, чтобы проголосовать в выборах главы кооператива.

Как сообщили агентству в больнице Сунчхана, количество жертв может возрасти, потому что большинство пострадавших — пожилые люди.

74-летнего водителя грузовика арестовала полиция. Как выяснило «Рёнхап», водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

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Версия на английском языке 3 dead, 5 seriously injured in truck crash in S. Korea

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