В Южной Корее два человека погибли из-за ливневых дождей

Два человека погибли, около 1 тыс. жителей были эвакуированы из-за ливневых дождей, обрушившихся на некоторые центральные регионы Южной Кореи.

Два человека погибли, около 1 тыс. жителей были эвакуированы из-за ливневых дождей, обрушившихся на некоторые центральные регионы Южной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на мстные власти.

В четверг утром в Сеосане (провинция Южный Чхунчхон), где выпало до 344 мм осадков, в затопленном автомобиле на дороге был обнаружен мужчина. Он был доставлен в ближайшую больницу, но скончался от остановки сердца.

В городе Осан, расположенном в 52 километрах к югу от Сеула, на движущийся автомобиль обрушилась подпорная стена, в результате чего погиб водитель.

В городе Чхонджу (провинция Северный Чхунчхон), за час выпало 67,4 мм осадков, что стало вторым по величине показателем осадков.