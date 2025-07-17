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В Южной Корее два человека погибли из-за ливневых дождей

В Южной Корее два человека погибли из-за ливневых дождей Два человека погибли, около 1 тыс. жителей были эвакуированы из-за ливневых дождей, обрушившихся на некоторые центральные регионы Южной Кореи.
Другие страны
17 июля 2025 г. 11:08
В Южной Корее два человека погибли из-за ливневых дождей

Два человека погибли, около 1 тыс. жителей были эвакуированы из-за ливневых дождей, обрушившихся на некоторые центральные регионы Южной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на мстные власти.

В четверг утром в Сеосане (провинция Южный Чхунчхон), где выпало до 344 мм осадков, в затопленном автомобиле на дороге был обнаружен мужчина. Он был доставлен в ближайшую больницу, но скончался от остановки сердца.

В городе Осан, расположенном в 52 километрах к югу от Сеула, на движущийся автомобиль обрушилась подпорная стена, в результате чего погиб водитель.

В городе Чхонджу (провинция Северный Чхунчхон), за час выпало 67,4 мм осадков, что стало вторым по величине показателем осадков.

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