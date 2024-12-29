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В Южной Корее девять членов одной семьи погибли в авиакатастрофе

В Южной Корее девять членов одной семьи погибли в авиакатастрофе Девять членов одной семьи находились на борту самолета авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 17:22
В Южной Корее девять членов одной семьи погибли в авиакатастрофе

Девять членов одной семьи находились на борту самолета авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным властей уезда Ёнгван в провинции Чолла-Намдо, где находится аэропорт Муан, на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который возвращался из Бангкока, был 80-летний местный житель. Его пол не уточняется. По случаю его юбилея семья отправилась в Таиланд. В число девяти человек вошел он сам, три его прямых потомка (сыновья и дочери), которые проживали в уезде Ёнгван, еще пятеро родственников проживали в других местах.

80-летний гражданин Южной Кореи был самым старшим по возрасту среди всех находившихся на борту (175 пассажиров и 6 членов экипажа). По последним данным, подтверждена гибель 179 человек, 2 члена экипажа выжили.

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