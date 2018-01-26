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    В Южной Корее число погибших от пожара в больнице достигло 41 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов© Foto: AP

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число погибших и пострадавших во время пожара в одной из больниц в Южной Корее непрерывно растет.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Рёнхап.

    По последним данным, 41 человек погиб, 79 пострадало. 

    ***05:32

    Тридцать один человек погиб и десятки пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в пятницу в местной больнице.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рёнхап.

    Согласно сообщению агентства, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

    Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.

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