В Южной Корее число погибших от пожара в больнице достигло 41 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Число погибших и пострадавших во время пожара в одной из больниц в Южной Корее непрерывно растет.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Рёнхап.

По последним данным, 41 человек погиб, 79 пострадало.

***05:32

Тридцать один человек погиб и десятки пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в пятницу в местной больнице.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Согласно сообщению агентства, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.