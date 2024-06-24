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В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре

В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре Пожарные и полиция обнаружили более 20 тел погибших на южнокорейском заводе по производству батарей, где ранее произошел пожар, среди них могут быть иностранцы.
Другие страны
24 июня 2024 г. 13:19
В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре

Пожарные и полиция обнаружили более 20 тел погибших на южнокорейском заводе по производству батарей, где ранее произошел пожар, среди них могут быть иностранцы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, в понедельник около 10.31 по местному времени на производственной площадке компании ARICELL в городе Хвасон в 50 км к юго-западу от южнокорейской столицы произошел пожар. В третьем корпусе завода, где произошло возгорание, хранилось более 35 тыс. готовых литиевых батарей. Пожар удалось потушить лишь через 4,5 часа, после чего спасатели начали поиски, обнаружив на месте происшествия более 20 тел. Поиски пострадавших продолжаются.

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Версия на английском языке Deadly blaze engulfs South Korean plant, claiming over 20 lives

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