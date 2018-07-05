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    В Южной Корее автомобиль врезался в здание детского сада, пострадали 19 детей

    Инцидент произошел сегодня утром, когда дети были на занятиях

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Легковой автомобиль врезался в здание детского сада в южнокорейском Кваджу, пострадали 19 детей и двое воспитателей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел сегодня утром, когда дети были на занятиях - автомобиль снес ограничитель движения, проехал тротуар и клумбу у здания, затем врезался стену, разбив окно, и остановился, заехав в один из классов.

    Все пострадавшие были доставлены в больницу, серьезных травм никто не получил.

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