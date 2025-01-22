В Южной Корее арестованы еще 56 человек, участвовавших в митинге в поддержку президента

В Южной Корее задержаны еще 56 человек по обвинению в причастности к насилию во время митинга в поддержку задержанного президента Юн Сок Еля.
Как передает Report со ссылкой на Yonhap, акции протеста проходили у здания Западного окружного суда.
Во вторник полиция запросила ордера на арест 58 подозреваемых в беспорядках, и суд одобрил 56 из них.
Их обвиняют во вторжении в здание суда рано утром в воскресенье и вандализме.
Отметим, что полиция уже задержала 90 человек в связи с беспорядками в Западном окружном суде Сеула и Конституционном суде.