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В Южной Корее арестованы еще 56 человек, участвовавших в митинге в поддержку президента

В Южной Корее арестованы еще 56 человек, участвовавших в митинге в поддержку президента В Южной Корее задержаны еще 56 человек по обвинению в причастности к насилию во время митинга в поддержку задержанного президента Юн Сок Еля.
Другие страны
22 января 2025 г. 10:08
В Южной Корее арестованы еще 56 человек, участвовавших в митинге в поддержку президента

В Южной Корее задержаны еще 56 человек по обвинению в причастности к насилию во время митинга в поддержку задержанного президента Юн Сок Еля.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, акции протеста проходили у здания Западного окружного суда.

Во вторник полиция запросила ордера на арест 58 подозреваемых в беспорядках, и суд одобрил 56 из них.

Их обвиняют во вторжении в здание суда рано утром в воскресенье и вандализме.

Отметим, что полиция уже задержала 90 человек в связи с беспорядками в Западном окружном суде Сеула и Конституционном суде.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada Prezidentə dəstək mitinqində iştirak edən daha 56 nəfər saxlanılıb

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