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    В Южной Корее арестовали продававшего секретные данные перебежчика из КНДР

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР, которого подозревают в продаже секретных сведений иностранному агенту, сообщает Report со ссылкой на корейское агентство "Ренхап".

    По данным прокуратуры, подозреваемый Ли продавал засекреченные данные о ВС Южной Кореи в дипмиссию одной из стран Восточной Европы. Его обвиняют в нарушении закона, защищающего государственную тайну.

    Как уточняется, речь идет о 109 фрагментах секретных данных, среди которых и информация о шпионах Южной Кореи, работавших за границей и вернувшихся на родину после инцидента.

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