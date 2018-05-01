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    В Южной Корее 8 человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли и 11 получили ранения при столкновении автобуса с внедорожником в Южной Корее.

    Как сообщает Report, об этом передает во вторник информационное агентство Рёнхап.

    По данным агентства, служебный автобус с 14 рабочими-аграриями, многие из которых были в преклонном возрасте, столкнулся с машиной в уезде Йонам провинции Чолла-Намдо.

    В автомобиле находились четыре человека, они все получили травмы. После столкновения автобус, рассчитанный на 25 мест, протаранил придорожное заграждение и опрокинулся.

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