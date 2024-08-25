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В Южной Каролине впервые за 13 лет проведут смертную казнь

В Южной Каролине впервые за 13 лет проведут смертную казнь Правоохранительные органы штата Южная Каролина в конце сентября проведут первую смертную казнь за 13 лет.
Другие страны
25 августа 2024 г. 06:23
В Южной Каролине впервые за 13 лет проведут смертную казнь

Правоохранительные органы штата Южная Каролина в конце сентября проведут первую смертную казнь за 13 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 20 сентября будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который в 1997 году был признан виновным в убийстве продавца магазина.

Согласно сведениям агентства, ранее Южная Каролина была одним из штатов, где проводилось больше всего смертных казней, но из-за проблем с получением специальных препаратов их перестали проводить.

США - одна из немногих развитых стран, где применяется смертная казнь. По данным американского портала Deathpenaltyinfo.org, который ведет статистику с момента возвращения США к такой высшей мере наказания в 1976 году, в стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по 3 случая). В 2023 году были проведены 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году (98). С 1973 года 196 приговоренных к высшей мере наказания добились пересмотра своих дел и были оправданы.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Karolinada 13 ildə ilk dəfə ölüm cəzası icra ediləcək

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