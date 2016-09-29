В Южной Каролине в результате стрельбы в школе пострадали три человека

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Двое детей и учитель пострадали при стрельбе в начальной школе округа Андерсон (штат Южная Каролина), открывший стрельбу подросток задержан.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей.

Ранее американские СМИ сообщили, что правоохранители отправились на вызов о стрельбе в начальной школе в среду около 14.00 по местному времени. Полиция оцепила школу, ученики были эвакуированы, и на время проверки школы полицией находились в здании находящейся неподалеку церкви.

Как сообщил представитель окружной полиции, пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет. По данным агентства, в окрестностях школы полиция обнаружила тело, полиция проверяет есть ли связь между этим убийством и стрельбой в школе.

Мотивы злоумышленника неизвестны.