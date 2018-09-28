В Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Новейший самолёт F-35B разбился в американском штате Южная Каролина.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе полиции штата.

«Поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолёт», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пилот успел катапультироваться.

По данным CNN, речь идёт именно о F-35B.