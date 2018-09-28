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    В Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B - ВИДЕО

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Новейший самолёт F-35B разбился в американском штате Южная Каролина.

    Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе полиции штата.

    «Поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолёт», — говорится в сообщении.

    Как отмечается, пилот успел катапультироваться.

    По данным CNN, речь идёт именно о F-35B.

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