В Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B - ВИДЕО

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Новейший самолёт F-35B разбился в американском штате Южная Каролина.
Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе полиции штата.
«Поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолёт», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пилот успел катапультироваться.
По данным CNN, речь идёт именно о F-35B.
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