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В южной Калифорнии не осталось мест в реанимации

В южной Калифорнии не осталось мест в реанимации Пациентов, которые должны находиться в реанимации, будут переводить в другие отделения
Другие страны
18 декабря 2020 г. 13:52
В южной Калифорнии не осталось мест в реанимации

Отделения интенсивной терапии в регионе Южная Калифорния (штат Калифорния) полностью заполнены. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Los Angeles Times.

"Отделения интенсивной терапии заполнены, и больницы намерены принимать меры, чтобы пациенты, состояние которых оценивается как тяжелое, продолжали получать максимально возможную помощь. Это значит, что пациенты, которые должны находиться в реанимации, будут переведены в другие отделения больницы", - указывается в статье.

По данным газеты, такая стратегия может быть эффективной какое-то время, но, в конечном итоге, тяжелобольных пациентов может быть слишком много с учетом недостатка реаниматологов и медицинских сестер отделений интенсивной терапии. В издании уверены, что такая ситуация "может привести к увеличению смертности". В сложившихся условиях больницы проводят обучение медперсонала из других отделений работе в реанимации. Кроме того, привлекаются работники из-за рубежа.

Только в округе Лос-Анджелес в отделениях интенсивной терапии находятся более 1 тыс. человек, у которых диагностирован COVID-19, что в четыре раза больше, чем по состоянию на 1 ноября. "Согласно прогнозам, к началу января в интенсивной терапии здесь будут нуждаться от 1 600 до 3 600 пациентов, если ситуация с коронавирусом не изменится", - отмечает The Los Angeles Times.

Калифорния стала вторым штатом, в котором число заразившихся новым коронавирусом жителей превысило 1 млн. Первым рубеж в 1 млн случаев заражения 11 ноября преодолел штат Техас.

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