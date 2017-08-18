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    В южной части Атлантического океана произошло землетрясение

    Угроза возникновения цунами не объявлялась© Kapital.kz

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в южной части Атлантического океана.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.

    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 779 километрах от города Джорджтаун - административного центра острова Вознесения, входящего в состав британской заморской территории. Очаг подземных толчков залегал на глубине 19 километров.

    Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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