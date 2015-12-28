В Южной Америке из-за оползней погибли по меньшей мере 10 человек

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек стали жертвами проливных дождей и оползней в странах Южной Америки, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс в понедельник со ссылкой на представителей властей.

Четыре человека погибли в результате схода грязевого оползня в Бразилии. Четверо погибли в Парагвае из-за ливней. В Аргентине жертвами наводнений стали два человека, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщил руководитель метеорологической службы Парагвая Хулиан Баэс (Julian Baez), если дожди не переместятся на север, уровень воды может превысить рекорд 1983 года, когда под воду ушел портовый район столицы страны, города Анунсьон.

Непогода также привела к массовой эвакуации некоторых городов Южной Америки. Всего в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Бразилии число покинувших свои дома уже превысило 170 тысяч человек.