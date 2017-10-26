В Южной Африке найдены следы ранее неизвестного науке гигантского плотоядного ящера

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Международная группа учёных обнаружила первые доказательства того, что около 200 миллионов лет назад по территории Южной Африки бродили гигантские плотоядные ящеры. Как сообщает Report ссылкой на портал PLOS, несколько трёхпалых следов принадлежат новому, ранее неизвестному науке виду Kayentapus ambrokholohali.

Исследования проводили палеонтологи из Манчестерского университета (Великобритания), Университета Кейптауна (ЮАР) и Университета Сан-Паулу (Бразилия). В Лесото на месте, где много миллионов лет назад протекала река и куда животные приходили на водопой, им удалось найти следы размером 57 на 50 сантиметров. Судя по отпечаткам лап, ящер входит в так называемую группу мегатероподов — гигантских хищных динозавров, — к которой также относится и знаменитый тираннозавр (Tyrannosaurus rex).

По словам учёных, столь крупных следов на территории Южной Африки ранее найти не удавалось, из-за чего даже возникло предположение, что в этом регионе не было столь крупных хищных динозавров. Если исходить из размеров отпечатков лап, то длина тела самого динозавра должна была достигать девяти метров, а над землёй он возвышался почти на три метра.