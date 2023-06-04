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В южноафриканском хостеле в результате стрельбы погибли семь человек

В южноафриканском хостеле в результате стрельбы погибли семь человек В результате стрельбы в хостеле Glebelands в южноафриканском городе Умлази погибли семь человек, еще двое получили ранения.
Другие страны
4 июня 2023 г. 05:40
В южноафриканском хостеле в результате стрельбы погибли семь человек

В результате стрельбы в хостеле Glebelands в южноафриканском городе Умлази погибли семь человек, еще двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает локальный телеканал Enca со ссылкой на данные правоохранителей.

Согласно информации полиции, девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет распивали алкоголь в одной из комнат хостела, когда появились неизвестные вооруженные люди и начали по ним стрелять. Впоследствии злоумышленники скрылись с места преступления.

"Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжелыми травмами были госпитализированы", — указали в полиции.

В настоящее время сотрудники полиции расследуют смертельный инцидент.

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