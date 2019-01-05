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    В Южно-Китайском море затонуло грузовое судно

    Три члена команды грузового судна под флагом Китая пропали без вести в районе островов Наньша в Южно-Китайском море в результате кораблекрушения

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Три члена команды грузового судна под флагом Китая пропали без вести в районе островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море в результате кораблекрушения.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета China Daily.

    По данным управления по обеспечению безопасности на море южной провинции Гуандун, еще восемь человек удалось спасти. Для этого власти направили к месту бедствия 13 патрульных катеров береговой охраны, которые продолжают поиски исчезнувших моряков.

    Причины чрезвычайного происшествия выясняются, ведется следствие. В месте проведения спасательных работ наблюдается густой туман, затрудняющий поиски пропавших.

    Ранее в результате крушения парома в Танзании утонули по меньшей мере 42 человека.

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