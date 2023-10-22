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В Южно-Китайском море столкнулись корабли Филиппин и Китая

В Южно-Китайском море столкнулись корабли Филиппин и Китая Опасные маневры кораблей морской полиции Китая привели к их столкновению с кораблями военно-морских сил и береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ).
Другие страны
22 октября 2023 г. 09:34
В Южно-Китайском море столкнулись корабли Филиппин и Китая

Опасные маневры кораблей морской полиции Китая привели к их столкновению с кораблями военно-морских сил и береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Национальной оперативной группы правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название ЮКМ - ред.).

По ее данным, один инцидент произошел в воскресенье утром во время выполнения задачи по ротации личного состава, размещенного на корабле Sierra Madre. В результате "опасных маневров судна береговой охраны Китая" произошло его столкновение с кораблем снабжения военно-морских сил Филиппин. В другом инциденте китайское судно береговой охраны столкнулось с филиппинским в районе отмели Аюнгин.

"Национальная оперативная группа в Западно-Филиппинском море самым решительным образом осуждает последние опасные, безответственные и незаконные действия морской полиции Китая, нарушающие суверенные права и юрисдикцию Филиппин", - говорится в сообщении.

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