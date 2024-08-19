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В Южно-Китайском море столкнулись катера морской полиции КНР и Филиппин

В Южно-Китайском море столкнулись катера морской полиции КНР и Филиппин Столкновение катеров морской полиции КНР и Филиппин произошло у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море.
Другие страны
19 августа 2024 г. 05:17
В Южно-Китайском море столкнулись катера морской полиции КНР и Филиппин

Столкновение катеров морской полиции КНР и Филиппин произошло у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Управления береговой охраны Китая Гань Юй.

"Филиппинское судно под номером 4410 проигнорировало неоднократные серьезные предупреждения КНР, в непрофессиональной и опасной манере намеренно протаранило китайский катер под номером 21551, который осуществлял регулярную деятельность по обеспечению правопорядка", - говорится в распространенном заявлении.

Уточняется, что ЧП произошло в понедельник в 03:24 по пекинскому времени (23:24 воскресенья по бакинскому) в акватории, куда "незаконно вторглись" два судна Филиппин. По словам Гань Юя, Пекин возлагает всю ответственность за произошедшее на филиппинскую сторону.

"Береговая охрана Китая приняла контролирующие меры в соответствии с законом", - отмечается в заявлении.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

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