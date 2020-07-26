О нас
Report Georgia

В Юте упал небольшой самолет

В Юте упал небольшой самолет Небольшой самолет Piper 32 упал в субботу на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), на борту находились шесть человек. Несколько из них пострадали, предположительно, есть погибшие.
Другие страны
26 июля 2020 г. 04:44
В Юте упал небольшой самолет

Небольшой самолет Piper 32 упал в субботу на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), на борту находились шесть человек. Несколько из них пострадали, предположительно, есть погибшие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телеканала Fox News.

Сколько именно человек пострадали, пока не уточняется. По словам Уортен, "возможно, что есть погибшие". По данным полиции, в жилом доме находился один человек.

На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da təyyarə evə düşdü, ölənlər və xəsarət alanlar var
823x150

Новости партнеров

Самое важное

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
23 июля 2020 г. 22:03
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит
23 июля 2020 г. 12:00
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
Генсек ООН позвонил президенту Азербайджана
23 июля 2020 г. 09:47
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
Замглавы МИД РФ: Мадридские принципы должны оставаться на столе переговоров по Карабаху
22 июля 2020 г. 14:22
Грузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
ФотоГрузия не пускает в страну своих граждан-азербайджанцев
22 июля 2020 г. 12:44
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
МИД: Провокации в Товузском направлении - совершенный Арменией теракт
21 июля 2020 г. 12:34
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
Центробанк Азербайджана назвал сумму заблокированных вкладов в закрытых банках
21 июля 2020 г. 12:15
Мехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
ФотоМехрибан Алиева дала поручение в связи с семьями военнослужащих, погибших на Товузском направлении границы
20 июля 2020 г. 13:04
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
В Губе пограничники попали в аварию, погиб начальник штаба
20 июля 2020 г. 10:49
396x350

Последние новости

04:44
В Юте упал небольшой самолет Другие страны
03:38
Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19 Другие страны
02:54
В КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус в стране Другие страны
01:58
В центре Мадрида прошла акция протеста против монархии Другие страны
00:48
В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом В регионе
23:43
ФотоВ Службе госреестра недвижимого имущества новое назначение Инфраструктура
23:28
В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения Другие страны
22:32
В швейцарских горах разбился самолет Другие страны
22:11
СМИ сообщили об освобождении 50 талибов из тюрем в Афганистане Другие страны
21:03
Число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи Другие страны
19:53
ВидеоAZAL продолжит выполнять спецрейсы в Стамбул, Берлин и Лондон до конца октября Бизнес
19:00
В Германии небольшой самолет врезался в жилой дом Другие страны
17:53
ФотоВ Стамбуле состоялся митинг в поддержку Азербайджана Диаспора
17:41
В Молдове выявили 345 новых случаев COVID-19 В регионе
17:04
В Оттаве прошла акция протеста против оккупационной политики Армении Диаспора
Вся новостная лента