В Юте упал небольшой самолет

Небольшой самолет Piper 32 упал в субботу на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), на борту находились шесть человек. Несколько из них пострадали, предположительно, есть погибшие.

Небольшой самолет Piper 32 упал в субботу на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), на борту находились шесть человек. Несколько из них пострадали, предположительно, есть погибшие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телеканала Fox News.

Сколько именно человек пострадали, пока не уточняется. По словам Уортен, "возможно, что есть погибшие". По данным полиции, в жилом доме находился один человек.

На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых дома.