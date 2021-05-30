В Юте один человек погиб при крушении самолета

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате крушения самолета в американском штате Юта.

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате крушения самолета в американском штате Юта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в пресс-релизе местной пожарной службы.

Согласно заявлению, самолет разбился на территории горнолыжного курорта Паудер-Маунтин в городе Иден. На борту одномоторного самолета находились два человека. Один скончался на месте, второй получил ожоги второй и третьей степени. Мужчина был доставлен в ожоговый центр при университете штата.

Заместитель главы местного пожарного отдела Дэвид Рид сообщил CNN, что пострадавший получил ожоги примерно 60% тела.

В результате крушения самолета разгорелся пожар, однако прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали огонь.