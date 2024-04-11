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В ЮНИСЕФ заявили об обстреле автомобиля фонда на въезде в Газу

В ЮНИСЕФ заявили об обстреле автомобиля фонда на въезде в Газу Автомобиль Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в среду был обстрелян во время ожидания въезда на север сектора Газа.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 09:15
В ЮНИСЕФ заявили об обстреле автомобиля фонда на въезде в Газу

Автомобиль Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в среду был обстрелян во время ожидания въезда на север сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке в соцсети "X".

"Вчера автомобиль ЮНИСЕФ, ожидавший въезда на север Газы, был обстрелян, огонь велся боевыми патронами", - сообщило отделение фонда. Информация об инциденте была передана израильским властям. Число людей в автомобиле и размер причиненного ущерба не уточняются.

"К сожалению, сотрудники гуманитарных организаций продолжают сталкиваться с рисками во время доставки жизненно необходимой помощи", - отметило региональное отделение ЮНИСЕФ.

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