В ЮНИСЕФ сообщили о быстром распространении холеры в 11 странах Африки

Быстрый рост числа заболеваний холерой, который сопровождается увеличивающейся смертностью, отмечается сейчас в 11 странах на юге и востоке Африки.

Быстрый рост числа заболеваний холерой, который сопровождается увеличивающейся смертностью, отмечается сейчас в 11 странах на юге и востоке Африки.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом заявила заместитель главы регионального представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Восточной и Южной Африке Лике ван де Виль.

"На востоке и юге континента создалась чрезвычайно тревожная ситуация в связи со вспышкой холеры, мы наблюдаем экспоненциальный рост заболеваемости, - приводит ее слова агентство. - На текущий день в 11 государствах этих двух регионов выявлено 67 822 случая заболевания холерой, скончались 1 788 человек". По ее словам, необходимо выделить указанным странам $150 млн с тем, чтобы их власти могли противостоять распространению холеры.

Нынешняя вспышка холеры началась на юге Африки весной 2022 года. Ее эпицентр, по словам южноафриканской радиостанции SABC, находится на юге Малави.