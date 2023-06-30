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В ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

В ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию Участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО большинством голосов приняли резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
30 июня 2023 г. 17:48
В ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО большинством голосов приняли резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Всего голосовали 142 страны. За предложенный проект резолюции проголосовали 132 делегации. Против выступили 10 стран. Еще 15 стран воздержались. "Для принятия резолюции требовалось получить большинство в 95 голосов, таким образом проект резолюции считается утвержденным", - заявил председатель сессии.

Согласно тексту принятой резолюции, неуплата США своих взносов в прошлом произошла в силу не зависящих от них обстоятельств. В случае, если удастся оформить возвращение Вашингтона до 31 июля, его делегаты смогут избираться в Исполнительный совет и участвовать во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО. Также, учитывая огромную задолженность США, было решено приостановить действие ряда положений внутреннего регламента Генконференции.

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