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В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия

В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.
Другие страны
31 августа 2022 г. 04:39
В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, уже задействованы эксперты для того, чтобы внесение Одессы в список всемирного наследия могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета всемирного наследия.

Комитету также будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

При этом организация предоставит Украине помощь в восстановлении поврежденных российскими войсками музеев Одессы.

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Версия на азербайджанском языке YUNESKO Odessanın mərkəzinin Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsini dəstəkləyib

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