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В Юго-Западном Китае более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара

В Юго-Западном Китае более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара Эвакуация населения проводится в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) из-за лесного пожара.
Другие страны
18 марта 2024 г. 00:34
В Юго-Западном Китае более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара

Эвакуация населения проводится в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) из-за лесного пожара.

Как передает Report, об этом сообщалось на проведенной Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР телеконференции, в общей сложности эвакуировали 3396 жителей.

"Пока сообщений о жертвах не поступало, причина пожара все еще расследуется", - отмечается на сайте ведомства. Пожар начался 17 марта. Во время телеконференции была отмечена "тяжелая и сложная ситуация с предотвращением лесных и пастбищных пожаров и борьбой с ними в Китае".

Министерство потребовало принятия на местах мер по строгому запрещению незаконного использования огня в дикой природе, устранению скрытых опасностей возгорания.

Как сообщает новостной сайт kankan xinwen, на борьбу с огнем брошено около 1 тыс. пожарных, задействовали семь вертолетов.

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