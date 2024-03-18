В Юго-Западном Китае более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара

Эвакуация населения проводится в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) из-за лесного пожара.

Эвакуация населения проводится в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) из-за лесного пожара.

Как передает Report , об этом сообщалось на проведенной Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР телеконференции, в общей сложности эвакуировали 3396 жителей.

"Пока сообщений о жертвах не поступало, причина пожара все еще расследуется", - отмечается на сайте ведомства. Пожар начался 17 марта. Во время телеконференции была отмечена "тяжелая и сложная ситуация с предотвращением лесных и пастбищных пожаров и борьбой с ними в Китае".

Министерство потребовало принятия на местах мер по строгому запрещению незаконного использования огня в дикой природе, устранению скрытых опасностей возгорания.

Как сообщает новостной сайт kankan xinwen, на борьбу с огнем брошено около 1 тыс. пожарных, задействовали семь вертолетов.