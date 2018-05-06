В ЮАР жираф убил кинорежиссера во время съемок фильма

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Кинорежиссер Карлос Карвальо погиб в ЮАР после нападения жирафа по кличке Джеральд.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

По данным издания, обладатель Серебряного льва Каннского кинофестиваля, снимал крупным планом животных на одной из местных ферм. В этот момент жираф по имени Джеральд внезапно подошел к режиссеру и качнув головой и ударил 47-летнего Карвальо, отбросив его на несколько метров.

Режиссер был госпитализирован, но позже скончался от полученных травм головы.

«Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове. Карвальо пролететь около четырех или пяти метров», –– рассказал оператор Дирк ван дер Мерв.

По его словам, за несколько минут до происшествия, режиссер попросил его сфотографировать, чтобы отправить снимки семье.