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В ЮАР заявили, что партия АНК может потерять абсолютное большинство в парламенте

В ЮАР заявили, что партия АНК может потерять абсолютное большинство в парламенте Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) может получить по итогам состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов 168 мест в нижней палате парламента - Национальной ассамблее, которая насчитывает 400 депутатов.
Другие страны
1 июня 2024 г. 10:59
В ЮАР заявили, что партия АНК может потерять абсолютное большинство в парламенте

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) может получить по итогам состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов 168 мест в нижней палате парламента - Национальной ассамблее, которая насчитывает 400 депутатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила южноафриканская консалтинговая служба Krutham.

Опирающаяся на белое меньшинство партия "Демократический альянс" (ДА) способна завоевать 87 мандатов, "Умконто ве сизве" (МК, в переводе с зулусского - "Копье нации"), лидером которой является бывший президент ЮАР Джейкоб Зума - 48, леворадикальная "Борцы за экономическую свободу" во главе с Джулиусом Малемой - 40, отмечает она. Опирающаяся на зулусов "Партия свободы Инката" и "Политический альянс" могут получить по 12 мест каждая, партия ActionSA - шесть.

Именно эти партии будут участвовать в переговорах по созданию правящей коалиции, так как впервые за 30 лет АНК теряет абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

Ожидается, что официальные итоговые результаты голосования будут объявлены Независимой избирательной комиссией 2 июня.

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