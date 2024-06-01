В ЮАР заявили, что партия АНК может потерять абсолютное большинство в парламенте

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) может получить по итогам состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов 168 мест в нижней палате парламента - Национальной ассамблее, которая насчитывает 400 депутатов.

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) может получить по итогам состоявшихся в стране 29 мая всеобщих выборов 168 мест в нижней палате парламента - Национальной ассамблее, которая насчитывает 400 депутатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила южноафриканская консалтинговая служба Krutham.

Опирающаяся на белое меньшинство партия "Демократический альянс" (ДА) способна завоевать 87 мандатов, "Умконто ве сизве" (МК, в переводе с зулусского - "Копье нации"), лидером которой является бывший президент ЮАР Джейкоб Зума - 48, леворадикальная "Борцы за экономическую свободу" во главе с Джулиусом Малемой - 40, отмечает она. Опирающаяся на зулусов "Партия свободы Инката" и "Политический альянс" могут получить по 12 мест каждая, партия ActionSA - шесть.

Именно эти партии будут участвовать в переговорах по созданию правящей коалиции, так как впервые за 30 лет АНК теряет абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

Ожидается, что официальные итоговые результаты голосования будут объявлены Независимой избирательной комиссией 2 июня.