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В ЮАР зарегистрирован первый случай нового штамма COVID-19 "Эрис"

В ЮАР зарегистрирован первый случай нового штамма COVID-19 "Эрис" В ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "Эрис".
Другие страны
16 августа 2023 г. 14:53
В ЮАР зарегистрирован первый случай нового штамма COVID-19 Эрис

В ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 "Эрис".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SABC News со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

Случай зарегистрирован в провинции Гаутенг. Информация о самочувствии заболевшего не приводится.

Минздрав ЮАР призвал граждан пройти вакцинацию.

Первый случай заражения штаммом "Эрис" был зарегистрирован 17 февраля этого года. Его распространение наблюдается в Китае, США, Великобритании, некоторых странах Европы и Азии. Новый штамм обнаружили в общей сложности в 51 стране.

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