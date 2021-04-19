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В ЮАР загорелось здание университета

В ЮАР загорелось здание университета Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета.
Другие страны
19 апреля 2021 г. 03:03
В ЮАР загорелось здание университета

Крупный пожар начался в ЮАР недалеко от столицы государства Кейптаун, огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание South African.

По данным местных властей, пожар начался на склонах Столовой горы в воскресенье, пока аварийным службам не удалось сдержать распространение огня.

"Лесной пожар бушует на склонах Столовой горы и на данный момент нам не удалось остановить его распространение",- говорится в заявлении властей Западно-Капской провинции на юго-западе страны.

Как отмечает министр охраны окружающей среды и планирования развития провинции Западный Кейп Антон Бределл, в настоящее время ветер усиливается, что может привести к еще большему распространению пожара.

"Мы настоятельно рекомендуем населению избегать территории, где бушует пожар, и дать возможность властям выполнять свою работу. Ветер постепенно усиливается, это вызывает беспокойство", - сказал он.

Как сообщает издание South African, огонь распространился в сторону Кейптаунского университета. В соответствии с полученной информацией, пожар охватил один из кампусов и распространился на библиотеку учебного заведения. По словам администрации университета, все студенты были эвакуированы из охваченных стихией помещений.

"Городские власти сотрудничают с администрацией университета в поисках временного убежища для студентов, оставшихся без жилья из-за пожара ... На данный момент жителям рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы не пострадать от дыма, вызванного огнем" - заявили местные власти.

В борьбе с пожаром задействованы несколько самолетов и три вертолета, попытки потушить огонь продолжаются уже несколько часов. Власти напомнили местным жителям о необходимости обратиться за медицинской помощью в случае затрудненного дыхания и плохого самочувствия из-за дыма.

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